تعرّض أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين لمحاولة اغتيال

أصيب الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، محمد شبيطة، اليوم الثلاثاء، بطلقات نارية؛ إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؛ ما أدى إلى مقتل قريبه وإصابة شخص آخر.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين، التي كان يستقلها رفقة ابن عمه وشخص آخر، قرب حيّ النهضة، شمال غرب أمانة العاصمة صنعاء، ما أدى إلى إصابته بثلاث طلقات نارية، ومقتل ابن عمه وإصابة رفيقهما الآخر.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بلاغ صحفي، تعرّض أمينها العام، الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، محمد شبيطة، لإطلاق نار من مسلحين صباح اليوم، في صنعاء، بالقرب من وزارة الإعلام.

وأشارت النقابة إلى أن مسلحًا أوقف سيارة شبيطة، و"باشره بإطلاق الرصاص، وتبع ذلك إطلاق ناري مباشر على السيارة؛ ما أسفر عن مقتل قريب له وإصابة آخر".

وذكرت النقابة أن أمينها العام أصيب بطلقتين ناريتين في الساق، وطلقة أخرى في البطن، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، معبّرة عن إدانتها الشديدة لهذا "الاعتداء الآثم".

وحمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين "سلطات الأمر الواقع في صنعاء (ميليشيا الحوثي) المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل محمد شبيطة".

وأكدت أن مجلس النقابة في "حالة اجتماع دائم ومفتوح فور تلقيه خبر الاعتداء، ويتابع القضية أولًا بأول، وسيُصدر بيانًا في وقت لاحق بشأن تفاصيل الواقعة".