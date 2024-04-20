الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 10 مسلحين فلسطينيين في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قتل 10 مسلحين فلسطينيين خلال عمليته العسكرية التي بدأت أمس الجمعة، في مخيم نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأضاف الجيش على لسان متحدثه في تصريح للإعلام أن 9 من جنوده أصيبوا خلال الاشتباكات في طولكرم.

وأشار إلى أن قواته اعتقلت 7 مسلحين آخرين في المخيم.

من جهتها، قالت كتائب طولكرم، التي تضم مسلحين من عدة فصائل فلسطينية، إن مقاتليها ما زالوا يتبادلون إطلاق النار مع قوات إسرائيلية اليوم السبت.

وشوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس، حيث احتشدت المركبات العسكرية الإسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين منذ أمس الجمعة في نور شمس، حيث يعيش نازحون جراء حرب عام 1948 وأبناؤهم وأحفادهم.

وذكر مسؤولون فلسطينيون، أن القتيلين أحدهما من المسلحين والآخر طالب عمره 16 عاما.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية بالفعل من قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة في أكتوبر.

وتفاقم الأمر وسط المداهمات الإسرائيلية المتكررة وهجمات الفلسطينيين في الشوارع وعنف المستوطنين اليهود في البلدات الفلسطينية.

والضفة الغربية وقطاع غزة من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها. وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن.