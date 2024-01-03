"إعلان أديس أبابا" فرصة أخيرة مرهونة بجنوح الجيش السوداني إلى السلم

يأمل السودانيون أن تمثل مخرجات اجتماعات قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، شعلة ضوء تنير سبل إطفاء نيران الحرب المستعرة منذ نحو 9 شهور.

وأسفرت الاجتماعات التي عُقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الأخيرة عن توقع إعلان مشترك أبدت فيه قوات الدعم السريع استعدادها ﻟﻮﻗﻒ عدائيات فوري غير مشروط عبر تفاوض مباشر ﻣﻊ الجيش، بينما ﺗﻌﻤـﻞ قوى "تقدم" للوصول ﻣﻊ قادة الجيش للالتزام بالإجراءات ذاتها.

وقالت مصادر متطابقة لـ"إرم نيوز" إن "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، التي أرسلت في وقت سابق خطابا لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، بشأن عقد لقاء مشترك معه، تنتظر حالياً الرد لتحديد زمان ومكان عقد اللقاء، بعد أن تلقت في وقت سابق موافقته المبدئية".

وتوقعت المصادر أن ينعقد لقاء قوى "تقدم" مع البرهان خلال الأسبوع المقبل، قبل أن يذهب البرهان وحميدتي إلى جيبوتي لعقد اللقاء المشترك بينهما، بمشاركة القوى السياسية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وأكدت المصادر أن قوى "تقدم" وصلت، الأربعاء، إلى جيبوتي تلبية لدعوة قدمها لها الرئيس إسماعيل عمر قيلي، بوصفه رئيساً لمجموعة دول "إيقاد" للاستماع لرؤيتها حول وقف الحرب في السودان.

جذور الأزمة

ورحبت حركة العدل والمساواة السودانية بإعلان أديس أبابا الذي من شأنه وقف الحرب وحل المسألة الإنسانية، ويمهد الطريق لمناقشة جذور الأزمة السياسية السودانية، وبناء السلام المستدام، والتنمية المتوازنة وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية، طبقاً للمتحدث باسم الحركة ضو البيت يوسف.

وقال يوسف، لـ"إرم نيوز"، إن "الإعلان نص على تشكيل آليات لحماية المدنيين، ووقف الحرب، ولجان وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات، والتحقيق حول الجهة التي أشعلت الحرب"، مضيفا أن "تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ستقوم بنقل هذه المبادئ المتفق عليها مع قائد قوات الدعم السريع إلى قيادة الجيش؛ من أجل وقف الحرب، والانتقال للعملية السياسية التي تفضي إلى وحدة السودان، وبناء دولة المواطنة المتساوية، وتأسيس نظام حكم فدرالي ديمقراطي وإعادة بناء وتأسيس القطاع الأمني".