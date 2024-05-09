الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

نعى ديوان الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأصدر ديوان الرئاسة بيانا جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم".