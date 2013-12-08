تويتر يغلق حسابا أعلن مسؤولية القاعدة عن هجوم صنعاء

أغلق موقع تويتر حسابا لـ "مؤسسة الملاحم" الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة بعد يوم من إعلان الموقع مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء.

ونشر الحساب الجمعة تغريدات أعلن فيها مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة ومسلحين اقتحموا البوابة الغربية لمبنى مجمع وزارة الدفاع ودخلوا إلى مستشفى العرضي، وسقط خلال الهجوم 56 قتيلا إضافة إلى مقتل 12 مسلحا هم من قادوا عملية الهجوم.

ونشرت السبت عدد من التغريدات لمشتركي موقع التويتر تعلن عن إيقاف حساب مؤسسة الملاحم وهو الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة.

ويأتي إغلاق الحساب تزامناً مع إعلان التنظيم عدم صلته بالعملية الإرهابية على وزارة الدفاع الخميس.

وقال التنظيم في بيان تناقلته مواقع الإنترنت "إن ما أعلن فى وقت سابق عن تحمل التنظيم المسؤولية عن ما تعرضت له وزارة الدفاع اليمنية هو مكذوب"، لكنه في الوقت ذاته توعد الحكومة اليمنية بحرب من الله وحرب من الناس لخروجها عن الدين، على حد تعبير التنظيم.

يأتي هذا في وقت لم يصدر فيه تنظيم القاعدة أي بيان رسمي حول أحداث وزارة الدفاع على موقعه على الإنترنت، وتناقلت المعلومات عن تبني القاعدة للهجوم طبقاً لما ورد في حساب مؤسسة الملاحم على موقع تويتر.

فى حين كشف التقرير الأولي للجنة التحقيق التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي عن أن معظم المهاجمين لمقر مجمع الدفاع، يحملون الجنسية السعودية، وأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، في وقت استغربت فيه بعض الأوساط العسكرية اليمنية تورط بعض السعوديين في الهجوم.