الحكومة البحرينية ترفض مبادرة المعارضة

رفضت الحكومة البحرينية مبادرة المعارضة، مشيرة إلى أنها طرحت شروطاً مسبقة للحوار "تريد هذه الجماعة فرضها على المتحاورين".

وقالت وزيرة شؤون الإعلام، المتحدثة باسم الحكومة، سميرة رجب إن أمام المعارضة حتى الثلاثاء لإعلان مشاركتهم في الحوار الوطني أو انسحابهم منه، مؤكدة رفض أي وساطة من الخارج أو فرض شروط على الحوار.

وأضافت الوزيرة، أن "هذه الجماعة لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد و تريد فرض نفسها دولة داخل دولة".

وجواباً على سؤال حول ما أعلنت عنه الجمعيات الخمس الثلاثاء تحت مسمى "مبادرة"، قالت رجب إن "هذه شروط تريد الجماعة فرضها على المتحاورين"، مشددة على أنه "لن يكون هناك حوار بشروط"، وأن أبواب الحوار مفتوحة لأنه هو الحل.

وكانت المعارضة قد شددت على أن "تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة".

وأعربت رجب عن رفض تدخل أي جهات غير بحرينية أو وساطة خارجية، مؤكدة أنه "لا يمكن أن ندخل بوساطة من خلف الشركاء في الوطن".

وقد كسرت المعارضة البحرينية الجليد الذي يحيط بمساعي المصالحة السياسية، عندما طرحت مبادرة لاستئناف الحوار الوطني الذي كانت المعارضة قد علقت المشاركة به منذ سبتمبر الماضي بسبب اعتقال أحد قادتها.

وأطلقت المعارضة مبادرتها الجديدة في مؤتمر صحفي بمقر جمعية الوفاق، وحملت اسم "من أجل البحرين".

وقالت المعارضة إن مبادرتها تهدف لاخراج البحرين من أزمتها، والمساهمة الفعالة في تحقيق تطلعات الشعب بجميع مكوناته.

المبادرة التي تقدمت بها المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق، قوبلت بانتقاد الحكومة، متهمة المعارضة بأنها لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد، بينما رفضت محكمة الاستئناف البحرينية طلباً للإفراج عن المعارض نبيل رجب المحكوم بالسجن ثلاث سنوات.

وأعربت المعارضة البحرينية التي تضم أربع مجموعات أخرى، في بيان عن استعدادها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة ووفق جدول زمني محدد للوصول إلى حل سياسي شامل لكل القضايا السياسية العالقة، وانجاز المعالجات الحقيقية لكل ما نتج من تداعيات لهذه الأزمة.

وطلبت في المقابل " أن يتزامن ذلك مع تحمل الحكم المسؤولية الأساسية في انجاح الحوار الوطني كونه المعني الاول بحل الأزمة السياسية وتقديم المعالجات اللازمة لها".

خليل: نريد أن نعيد بناء الوطن على أسس سليمة

وخلال المؤتمر قال رئيس الكتلة السياسية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل إن المبادرة مفتوحة، مطالباً بعدم تضييع الوقت.