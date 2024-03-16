بعد مقترح حماس.. أنباء عن استئناف محادثات "هدنة غزة"

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة قد تُستأنف، يوم غدٍ الأحد، في الدوحة، وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد المقترح الذي قدمته حماس.

وقال المصدر إن الاجتماع هو "رد مباشر" على أحدث مقترح من حماس، وإن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين طرفي النزاع.

وكانت مصادر في حماس ذكرت، يوم أمس الجمعة، أن المقترح يتضمن 3 مراحل، يتخللها تبادل للأسرى، وعودة النازحين إلى شمال غزة، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية، وقالت حماس إنها قدمت للوسطاء "تصورًا شاملاً" لهدنة في غزة.

بينما وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح حماس بأنه "غير واقعي"، إلا أنه قال إن وفدًا سيتوجه إلى قطر لمناقشة موقف إسرائيل من اتفاق محتمل.