إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ووزراء حكومته بسبب الميزانية

وقال تقرير للقناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، إن "المشاورات التي أجرتها حكومة نتنياهو حول الميزانية انتهت دون أي قرارات"، مشيرا إلى أن وزارة المالية ووزراء الحكومة بعيدين عن التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن.

وأوضح التقرير، أنه "من المستبعد أن يوافق الوزراء على التصويت لصالح الميزانية حتى يحصلوا على أكبر قدر من المطالب التي يرغبون بها لوزاراتهم"، مشيرا إلى أن بعض الوزراء قاطعوا المشاورات على الميزانية.

ومن الوزراء الذين قاطعوا الاجتماع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزيرة حماية البيئة عيديت سليمان، علاوة على اعتراضات قُدمت من وزير السياحة حاييم كاتس، ووزير التربية التعليم يوآف كيش، ووزيرة النقل والمواصلات ميري ريغيف، وجميعهم من الرافضين الأساسيين للميزانية الحالية.



وبين التقرير، أن "هناك فجوات كبيرة بين مطالب بن غفير لوزارة الأمن القومي والميزانية المقترحة للدولة"، مشيرا إلى أن بن غفير يطالب بـ 12 مليار شيكل أخرى في العامين المقبلين لوزارته (أكثر من 3 مليارات دولار).



وبحسب التقرير، فإن "هناك خلافات كبيرة أيضا بين وزارتي المالية والصحة على الميزانية المحددة للأخيرة، وسط اتهامات بأن الميزانية الجديدة ستجعل إمكانية توفير العلاج في إسرائيل للأثرياء فقط"، الأمر الذي يثير انتقادات حادة.



وأكد التقرير العبري، أن "وزيرة المواصلات بحكومة نتنياهو، ميري ريغيف، طالبت بدورها بميزانيات إضافية"، مبينا أن عددا كبيرا من الوزراء لم يوافق على منح صوته للميزانية الجديدة قبل الحصول على مطالبهم.