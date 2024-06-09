خبراء: نتنياهو حقق "مكاسب سياسية" من عملية تحرير الرهائن

مكاسب سياسية

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، حاتم أبو زايدة، أن "نتنياهو حقق مكاسب سياسية كبيرة من عملية تحرير الرهائن وسط القطاع"، مشيرًا إلى أنها ستعزز فكرة الاستمرار بالضغط العسكري لاستعادة جميع الرهائن والمحتجزين.

وقال أبو زايدة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "العملية العسكرية ساهمت في تخفيف الضغوط السياسية على نتنياهو، وستجبر خصومه السياسيين سواء من شركائه في مجلس الحرب أو من هم خارجه للتوقف قليلًا عن مهاجمته"، مبينًا أن العملية أربكت حسابات الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس.

وأشار إلى أن "العملية العسكرية أثبتت رؤية نتنياهو بشأن الحرب في غزة، وستعطيه مساحة لمراوغة الولايات المتحدة والوسطاء فيما يتعلق بالتهدئة مع حماس"، مبينًا أنها قد تؤدي لنسف الجهود الدولية والإقليمية للتهدئة.

وأوضح أن "نتنياهو لن يعطي أولوية لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وستزيد عليه الضغوط من الأحزاب اليمينية بائتلافه الحكومي من أجل رفض التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حماس"، مؤكدًا أن العملية جاءت في وقت حساس بالنسبة لنتنياهو.

وتابع أبو زايدة: "ائتلاف نتنياهو سيعمل على الترويج لضرورة العمل عسكريًا ضد حماس والفصائل المسلحة في غزة من أجل استعادة الرهائن والمحتجزين، وسيمنح الجيش الإسرائيلي حرية أكبر بالعمل، علاوة على أنه سيجبر بعض الدول على تخفيف مطالباتها لوقف الحرب".

ولفت إلى أن "إسرائيل تنظر إلى عملية تحرير الرهائن بأنها الأنجح منذ بدء العملية العسكرية ضد حماس في غزة، وهو ما سيرفع من شعبية نتنياهو، وسيعزز استقرار ائتلافه الحكومي المهدد بالانهيار".