غزة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النار على عشرات النازحين العائدين للشمال(فيديو)
عاد عشرات النازحين من جنوب قطاع غزة اليوم الأحد، إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفة نحوهم، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.
وتكاد تكون هذه الخطوة الأولى من نوعها بهذا الشكل الجماعي وعبر الشارع الرئيس للنزوح.
وأكد مراسل "إرم نيوز" في غزة أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة باتجاه عشرات النازحين المحتشدين على شارع الرشيد الساحلي، أثناء محاولتهم المرور نحو الشمال.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة أن العشرات من النساء والأطفال وصلوا إلى مناطق سكنهم في شمال غزة بعد رحلة نزوح امتدت لأشهر عديدة جنوب القطاع في محافظتي الوسطى ورفح.
وتأتي هذه الخطوة فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم، إن كل ما يشاع حول سماح قوات الجيش بعودة السكان الفلسطينيين إلى منطقة شمال قطاع غزة هي إشاعات كاذبة وعارية عن الصحة تمامًا.
وأشار أدرعي في بيان رسمي نشره على صفحته على منصة "إكس" إلى أن الجيش "لا يسمح بعودة السكان لا عن طريق شارع صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد" (البحر).
ونبه المتحدث باسم الجيش إلى ضرورة عدم الاقتراب من القوات العاملة هناك، إذ إن منطقة شمال القطاع لا تزال منطقة حرب ولن يتم السماح بالعودة إليها، وفق تأكيده.
وتجدر الإشارة إلى أن قرابة 1.4 مليون نازح من شمال وادي غزة نزحوا باتجاه جنوب الوادي بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي غزة وشمال غزة، ويعيش غالبيتهم في خيام أو داخل مراكز الإيواء في محافظة الوسطى ورفح.