غزة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النار على عشرات النازحين العائدين للشمال(فيديو)

عاد عشرات النازحين من جنوب قطاع غزة اليوم الأحد، إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفة نحوهم، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وتكاد تكون هذه الخطوة الأولى من نوعها بهذا الشكل الجماعي وعبر الشارع الرئيس للنزوح.

وأكد مراسل "إرم نيوز" في غزة أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة باتجاه عشرات النازحين المحتشدين على شارع الرشيد الساحلي، أثناء محاولتهم المرور نحو الشمال.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة أن العشرات من النساء والأطفال وصلوا إلى مناطق سكنهم في شمال غزة بعد رحلة نزوح امتدت لأشهر عديدة جنوب القطاع في محافظتي الوسطى ورفح.