وول ستريت جورنال: "حلقة مُفرغة" تمنع وصول المساعدات لشمال غزة

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك "حلقة مُفرغة" تمنع وصول أي مساعدات أساسية تقريباً إلى شمال قطاع غزة المدمّر، ما يُنذر بكارثة ومجاعة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، "أدى القصف الإسرائيلي إلى تحويل المراكز الحضرية في قطاع غزة إلى أنقاض، قبل أن تحد القوات البرية الإسرائيلية من تدفق المساعدات شمالاً، من دون توفير سلطة مدنية بديلة لاستعادة النظام والخدمات الأساسية لربع مليون شخص رفضوا الأوامر الإسرائيلية بالتحرك جنوباً".

ويقضي الناس في الشمال، الذين يحتمون في الأنقاض التي دمّرها القصف، أيامهم في البحث عن الطعام.

ولا يستطيع معظم الناس الحصول على أكثر من وجبة واحدة يوميًا، كما يخلط الكثيرون العلف الحيواني في خبزهم.

وفي حين ينتشر التهاب الكبد الوبائي (أ) والإسهال بسرعة، خاصة بين الأطفال، يقول البالغون إن شعورهم وأسنانهم تتساقط وتتكسر أظافرهم، وهي علامات على سوء التغذية.

وأضاف التقرير أن بوادر كارثة تلوح في الأفق بعد أن أكد الأطباء المحليون تسجيل أكثر من 12 حالة وفاة مرتبطة بالجوع، الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن "تفاقم الظروف المروعة في الشمال زاد من إحباط واشنطن تجاه إسرائيل، ودفع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجماعات الإغاثة، إلى التحرك لإسقاط المواد الغذائية جواً؛ للالتفاف على العقبات التي تعترض التسليم البري".