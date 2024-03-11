نتنياهو يعلن مسؤولية إسرائيل عن اغتيال العاروري

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو، مساء اليوم الإثنين، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، حسبما أفاد الإعلام العبري.

وجرى اغتيال العاروري في مكتبه بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتطرق نتنياهو، وفق ما أورده موقع "واللا" الإخباري، بشكل مباشر إلى اغتيال القيادي الكبير في كتائب القسام، مروان عيسى، قائلًا: "إن إسرائيل في طريقها إلى تحقيق النصر الكامل".