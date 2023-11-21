مقتل صحفيين من قناة الميادين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

وهذه المرة الثالثة التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية العاملة في جنوب لبنان، إذ وقع الاستهداف الأول الشهر الماضي في القطاع الغربي، وأدى إلى مقتل المصور في وكالة رويترز عصام العبدالله، وجرح عدد آخر من الصحفيين والتقنيين.

والأسبوع الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعات أخرى من الصحفيين كانت تقوم بجولة في بلدة يارون الحدودية.

وعلى خط مواز، واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للأحياء السكنية والمنازل في بلدات جنوب لبنان، وأغار صباح اليوم الثلاثاء على أحد المنازل في بلدة كفركلا الحدودية؛ ما أسفرعن مقتل مسنّة وإصابة حفيدتها، فيما نجا عدد من الأطفال في المنزل، الذي عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت فيه جراء الغارة.