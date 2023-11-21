مقتل صحفيين من قناة الميادين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان
قتِل صحفيان من فريق قناة الميادين خلال تغطيتهما للتطورات على جبهة جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، وسط أنباء عن مقتل مدني أيضًا في القصف.
ولقي الصحفيان فرح عمر وربيع المعماري من فريق قناة الميادين حتفهما، بعد استهدافهما بغارتين إسرائيليتين عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.
وهذه المرة الثالثة التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية العاملة في جنوب لبنان، إذ وقع الاستهداف الأول الشهر الماضي في القطاع الغربي، وأدى إلى مقتل المصور في وكالة رويترز عصام العبدالله، وجرح عدد آخر من الصحفيين والتقنيين.
والأسبوع الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعات أخرى من الصحفيين كانت تقوم بجولة في بلدة يارون الحدودية.
وعلى خط مواز، واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للأحياء السكنية والمنازل في بلدات جنوب لبنان، وأغار صباح اليوم الثلاثاء على أحد المنازل في بلدة كفركلا الحدودية؛ ما أسفرعن مقتل مسنّة وإصابة حفيدتها، فيما نجا عدد من الأطفال في المنزل، الذي عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت فيه جراء الغارة.
وكان تبادل العمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله اللبنانية على جانبي الحدود، استؤنف منذ صباح اليوم، واستهدف القصف الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني بالقطاع الشرقي، ما ألحق أضرارًا مادية جسيمة.
كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أطراف بلدات كفرشوبا وحلتا والسلامية، فيما تعرضت أطراف بلدات القطاع الأوسط للقصف الجوي والبري، الذي تركز على عيتا الشعب.
وطال القصف كذلك أطراف الناقورة وطير حرفا في القطاع الغربي.
من جانبها، أعلنت ميليشيا حزب الله عن استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي، وموقع الرهب الذي يشرف على بلدتي عيتا الشعب ورميش، إلى جانب استهدافه منزلًا في المطلة يسكنه جنود إسرائيليون.