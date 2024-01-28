مسؤولان: قرار "العدل الدولية" مبشر للفلسطينيين

وصف مسؤولان فلسطينيان قرار محكمة العدل الدولية بأنه مُبشر، ويُعد مُؤشرًا على وجود "عدالة" من شأنها أن تُنصف القضية الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لكن دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

عدوان مستمر

المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، قال لـ"إرم نيوز"، إنه و"بالرغم من قرارات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الجيش الإسرائيلي بحماية المدنيين، وعودة السكان إلى بيوتهم، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلا أن جرائم الإبادة الجماعية بحق كل ما هو فلسطيني ما زال مستمرًّا".