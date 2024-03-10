بدء الاستعدادات لإنشاء الميناء المؤقت في غزة (صور)‎

قال رئيس اتحاد المقاولين في غزة سابقا، أسامة كحيل، الأحد، إن عدداً من شركات المقاولات بدأت التحرك لمباشرة بناء الميناء على بحر غزة بإشراف أمريكي.

وأضاف كحيل، لـ"إرم نيوز"، أن "عشرات الشاحنات والجرافات تقف على حدود منطقة البيدر جنوبي غزة بانتظار إشارة البدء بالعمل".

وأوضح أن "الميناء سيكون بالقرب من منطقة البيدر أقصى جنوب مدينة غزة، وعلى حدود المحافظة الوسطى، وليس في ميناء غزة الرئيسي كما يشاع".