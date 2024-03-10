بدء الاستعدادات لإنشاء الميناء المؤقت في غزة (صور)
قال رئيس اتحاد المقاولين في غزة سابقا، أسامة كحيل، الأحد، إن عدداً من شركات المقاولات بدأت التحرك لمباشرة بناء الميناء على بحر غزة بإشراف أمريكي.
وأضاف كحيل، لـ"إرم نيوز"، أن "عشرات الشاحنات والجرافات تقف على حدود منطقة البيدر جنوبي غزة بانتظار إشارة البدء بالعمل".
وأوضح أن "الميناء سيكون بالقرب من منطقة البيدر أقصى جنوب مدينة غزة، وعلى حدود المحافظة الوسطى، وليس في ميناء غزة الرئيسي كما يشاع".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بضرورة إنشاء ميناء مؤقت على ساحل بحر غزة يتم من خلاله نقل المساعدات الإغاثية إلى سكان شمال القطاع عبر قبرص، لا سيما في ظل وجود مجاعة حقيقية يعيشها مئات آلاف المواطنين هناك، مؤكدا أن الميناء سيجهز خلال عدة أسابيع، وسيتم إرسال قرابة ألف جندي أمريكي لتأمينه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، وعدد من الدول العربية والأوروبية.