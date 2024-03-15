بعد تكليف محمد مصطفى.. ما هي فرص نجاح الحكومة الفلسطينية الجديدة؟

بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، يرى محللون سياسيون أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه عدة عقبات رغم تمتعه بخبرة كبيرة.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني، سامر عنبتاوي، إن الحكومة الجديدة لا توفي بالمطالب الفلسطينية على أي مستوى، مشيرا إلى أن المطلوب هو حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع.

وأضاف عنبتاوي لـ"إرم نيوز" أن الوضع الفلسطيني في الوقت الحالي لا يتطلب وجود حكومة تكنوقراط، كما استبعد أن تشارك حماس في الحكومة الجديدة، لكنه أشار إلى إمكانية وجود وزراء مقربين من الفصائل الفلسطينية.

وذهب عنبتاوي في قراءته إلى أن حكومة محمد مصطفى لن تكون قادرة على التأثير في مجريات الحرب، وتأتي لتلبية طلبات الولايات المتحدة بخصوص ما يعرف بـ"اليوم التالي لحرب غزة".