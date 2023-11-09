لمكافحة التهريب.. الدبيبة يقترح إلغاء الدعم عن المحروقات

اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رفع الدعم عن المحروقات في إطار مساع لوقف التهريب الذي يستهدفها.

وقال الدبيبة خلال ترؤسه لمجلس وزاري بالعاصمة، طرابلس: "لا قضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، يجب استبداله بالدعم النقدي للمواطنين".

وأضاف: "عمليات تهريب الوقود مستمرة في المنطقة الشرقية رغم ضربها في المنطقة الغربية.. شركات مثل البريقة لتسويق النفط تشتكي من ظاهرة التهريب عبر الشركات التي توزع من خلالها شحنات الوقود".

وتابع الدبيبة: "أجرينا استطلاعا لآراء الشباب حول ملف الوقود، وطرحنا عليهم ثلاثة خيارات، وتفاجأنا بأنهم اختاروا أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا دليل على حساسية الملف بالنسبة للشعب الليبي".