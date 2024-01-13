(فيديو) الولايات المتحدة وبريطانيا تجددان قصف مواقع للحوثيين في صنعاء
جددت الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، لليوم الثاني على التوالي.
وقالت مصادر عسكرية يمنية لإرم نيوز إن عدداً من الغارات استهدفت مواقع حوثية في العاصمة صنعاء، وتحديدا قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي، وهما موقعان متجاوران شمال صنعاء، كانا من ضمن الأهداف التي تم قصفها فجر الجمعة.
من جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.