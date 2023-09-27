مدينة درنة بعد الإعصار
مدينة درنة بعد الإعصارأ ف ب

الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة القتلى في درنة إلى 4120 شخصاً

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.

جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري على صفحته في "فيسبوك". وأوضح أن عدد الجثامين التي تم العثور عليها يوم الاثنين بلغ 56، بينما بلغ يوم الثلاثاء 35.

إحصائية جديدة لعدد ضحايا كارثة درنة
إحصائية جديدة لعدد ضحايا كارثة درنةصفحة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري على "فيسبوك"

وضربت العاصفة "دانيال" مدينة درنة شرق ليبيا، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى مقتل وفقد الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، وإلحاق أضرار كبيرة بالأبنية والبنى التحتية.

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