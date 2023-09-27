الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة القتلى في درنة إلى 4120 شخصاً

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.

جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري على صفحته في "فيسبوك". وأوضح أن عدد الجثامين التي تم العثور عليها يوم الاثنين بلغ 56، بينما بلغ يوم الثلاثاء 35.