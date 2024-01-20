بعد اتهامه بتمويل إنشاء الحركة.. هل عزّز نتنياهو قوة حماس؟

ألقت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على اتهامات وجّهها مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، ذكر خلالها أن تل أبيب هي من أسهم في تعزيز قوة حركة حماس في قطاع غزة، لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في الوقت الذي قرّر فيه الاتحاد الأوروبي فرض نظام عقوبات اقتصادية على حركة حماس، اتهم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، أمس الجمعة، إسرائيل بتمويل إنشاء الحركة في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وأشار بوريل، في خطاب بجامعة "بلد الوليد"، إلى أن حل الدولتين الذي سيُفرَض من الخارج هو الذي سيجلب السلام، حتى لو أصرت إسرائيل على العكس.