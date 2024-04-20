الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يعلق على "احتجاز أبوسبيحة"

دعا الفريق السياسي للمترشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي إلى إطلاق سراح رئيس فريق المصالحة علي مصباح أبوسبيحة الحسناوي، الذي قال إنه محتجز.

ويُعتبر أبوسبيحة أحد أبرز مؤيدي سيف الإسلام السياسي وأعضاء فريقه السياسي، وهو شيخ مسنّ من قبيلة الزنتان، لكن مصادر تقول إنه لا وجود لدليل على أنّ الرجل محتجز لدى قوات الأمن.

وفي بيان صادر عن مدينة الزنتان جدّد الفريق السياسي دعمه لسيف الإسلام للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشاد بدعوة أهالي الزنتان إلى الإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة "دون إقصاء لأي طرف".

وقال البيان: "نشيد بموجة التضامن والدعم من مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني مع بيان أهلنا في الزنتان، وندعو إلى أن تأخذ هذه المبادرة مسارها العملي في أقرب الآجال".

وأضاف الفريق السياسي: "نرفض وندين أساليب القمع والترهيب والاعتقالات التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية في مناطق الجنوب بحق أبناء المنطقة"، وفق تعبيره.