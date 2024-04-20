الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يعلق على "احتجاز أبوسبيحة"
دعا الفريق السياسي للمترشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي إلى إطلاق سراح رئيس فريق المصالحة علي مصباح أبوسبيحة الحسناوي، الذي قال إنه محتجز.
ويُعتبر أبوسبيحة أحد أبرز مؤيدي سيف الإسلام السياسي وأعضاء فريقه السياسي، وهو شيخ مسنّ من قبيلة الزنتان، لكن مصادر تقول إنه لا وجود لدليل على أنّ الرجل محتجز لدى قوات الأمن.
وفي بيان صادر عن مدينة الزنتان جدّد الفريق السياسي دعمه لسيف الإسلام للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشاد بدعوة أهالي الزنتان إلى الإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة "دون إقصاء لأي طرف".
وقال البيان: "نشيد بموجة التضامن والدعم من مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني مع بيان أهلنا في الزنتان، وندعو إلى أن تأخذ هذه المبادرة مسارها العملي في أقرب الآجال".
وأضاف الفريق السياسي: "نرفض وندين أساليب القمع والترهيب والاعتقالات التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية في مناطق الجنوب بحق أبناء المنطقة"، وفق تعبيره.
وحمّل الفريق السياسي من سمّاهم "خاطفي الشيخ أبوسبيحة" "المسؤولية التامة عن سلامته الشخصية، والتداعيات الخطيرة المحتملة لهذا العمل غير المسؤول"، مطالبًا بـ "إطلاق سراحه على وجه السرعة".
ودعا الفريق السياسي في بيانه "كل المنخرطين في إنجاز استحقاق المصالحة، التي يعتبر الشيخ علي مصباح أبوسبيحة الحسناوي أحد دعاتها والفاعلين في مسارها منذ 2011، إلى التحرك العاجل لإطلاق سراحه"، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق أعلنت القوى الاجتماعية والعسكرية والأمنية في مدينة الزنتان خلال عرض عسكري كبير عن دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.
وقالت في بيان لها إن "سيف الإسلام يحظى بتأييد ودعم شعبي كبير، ولديه مؤهلات قيادية، والتزام وطني صادق، وخبرة سياسية واسعة".
وأكدت قوى الزنتان أنها لن تسمح "لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بينه وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات، وتقدّم الصفوف لخدمة بلاده"، وفق تعبيرها.