هجوم يستهدف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الاثنين، بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، كانت مدرجة على أنها "تابعة لإسرائيل"، وأكد مصدر عسكري في القوات الحكومية اليمنية، لـ"إرم نيوز"، أن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا من المرتفعات الجبلية، جنوبي محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرتها، باتجاه مياه خليج عدن.

وأوضحت "أمبري"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الاستهداف وقع "على بعد نحو 91 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن في اليمن"، مضيفة أنه "بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة".

وأضافت الوكالة البريطانية أنه "لم يتم التأكد إذا ما كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة"، وأن السفينة "كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي".

ولفتت إلى أن "السفينة كانت مُدرجة "على أنها تُدار من شركة زي أي أم لخدمات الشحن الإسرائيلية"، لكنها أضافت في الوقت نفسه أنه "ربما كان ذلك إدراجاً قديماً، إذ لم تُدرج السفينة في مصادر أخرى".