معارك طاحنة بين حماس والجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني محمد دياب، إن معركة مخيم جباليا لها طابع خاص حيث يعتبر المخيم قلب شمالي قطاع غزة، وبؤرة قريبة جدًّا من الحدود المباشرة مع إسرائيل عبر معبر بيت حانون/ إيريز.

وأضاف دياب في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "شمال غزة" هو المحافظة الأكثر إطلاقًا للصواريخ في قطاع غزة، نظرًا لأهداف عسكرية تتمثل بالقرب من الأهداف الإسرائيلية بالإضافة إلى إصابة الأهداف بدقة أكبر.

وتابع: يشهد مخيم جباليا حاليًّا معارك عسكرية طاحنة وتقدمًا إسرائيليًّا غير مسبوق للدبابات والآليات العسكرية.

ولفت دياب إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية تقاتل في معركة المخيم بكل طاقتها العسكرية "لأنها تعلم أن سقوط مخيم جباليا وشمال قطاع غزة والإجهاز على الكتائب المتبقية فيه بالتزامن مع العملية العسكرية في رفح يعني أن إسرائيل بدأت بتحقيق أهدافها المعلنة".

وأوضح أن الكثافة النارية المفرطة التي تستخدمها إسرائيل في ما تفعله الآن في مخيم جباليا "تدلل على حجم الخسائر التي يتكبدها الجيش داخل المخيم، بالإضافة إلى التمهيد للآليات العسكرية من أجل التقدم وبسط السيطرة".