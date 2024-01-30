تيار في الليكود يعتبر صفقة الأسرى "استسلامًا لحماس"

وتتضمن شروط الصفقة موافقة إسرائيل وحماس على هدنة تمتد 45 يومًا، وإطلاق سراح 35 رهينة في المرحلة الأولى، مقابل 100 إلى 250 أسيرًا فلسطينيًّا لكل إسرائيلي.

ويعارض الفريق الإسرائيلي الرافض للتسوية بشدة شرط الهدنة الطويلة والمقابل الكبير الذي ستحصل عليه حماس، إذ سيتم إطلاق سراح ما بين 4000 و5000 أسير فلسطيني، بمن في ذلك مَن تصفهم إسرائيل بأنهم "قتلة"، وفق مزاعم الصحيفة العبرية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الأحد، أن محادثات باريس، بمبادرة من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الوصول لاتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن كانت "بناءة" لكن لا تزال هناك "فجوات كبيرة".

وعلق الوزير الإسرائيلي يوآف كيش عبر حسابه على منصة (إكس) قائلًا: "إذا كانت تلك هي التسوية، أو حتى قريبة منها، إذن للأسف الشديد نحن أمام تسوية تنص على الاستسلام لحماس، ويحظر الموافقة على ذلك بأي شكل من الأشكال".

وتابع أن "وقف الحرب من أجل استعادة جزء من المخطوفين فقط، ومن دون تحقيق الحسم، وفي مقابل إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، هو جنون".

وكان زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" الائتلافية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، علَّق بدوره على الصفقة وقال إن وقف الحرب ليس في حسبانه، وأضاف: "لو حدث ذلك يعني انهيار جميع الإنجازات التي تحققت بدماء مقاتلينا".

واعتبر أن إبرام الصفقة "سيُمكِّن حماس من إعادة السيطرة على الأرض ويهدد مواطني الجنوب ودولة إسرائيل"، ووصف الأمر بأنه "رسالة مروعة (بضعف إسرائيل) ستصل لأعداء إسرائيل في الجوار"، متعهدًا بالتصدي لتلك الصفقة.