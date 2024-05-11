الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسدرويترز

الرئيس السوري يحدّد موعد الانتخابات التشريعية في يوليو

حدّد الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، موعد الانتخابات التشريعية في تموز / يوليو المقبل.

وأصدر الأسد مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي، وقضى بتحديد منتصف تموز/يوليو المقبل 2024 "موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع".

وهذه هي المرة الرابعة التي تجرى فيها الانتخابات التشريعية منذ اندلاع الحرب السورية في مارس/آذار 2011.

وتتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا)، وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً)، وفقاً لفرانس برس.

سوريا

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com