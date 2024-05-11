الرئيس السوري يحدّد موعد الانتخابات التشريعية في يوليو

حدّد الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، موعد الانتخابات التشريعية في تموز / يوليو المقبل.

وأصدر الأسد مرسوماً نشره على حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي، وقضى بتحديد منتصف تموز/يوليو المقبل 2024 "موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع".

وهذه هي المرة الرابعة التي تجرى فيها الانتخابات التشريعية منذ اندلاع الحرب السورية في مارس/آذار 2011.

وتتوزع مقاعد مجلس الشعب مناصفة تقريباً بين قطاع العمّال والفلاحين (127 مقعدا)، وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً)، وفقاً لفرانس برس.