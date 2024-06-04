بايدن: نتنياهو مستعد لفعل أي شيء لاستعادة الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستعد لفعل أي شيء لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يواجه ضغوطا هائلة، من أجل هذا الهدف.

وقال بايدن في حوار مع مجلة "تايم" إن العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل للتوصل لاتفاق مع حماس كان "سخيا للغاية فيما يتعلق بمن يرغبون بإطلاق سراحهم، وما الذي سيقدمونه في المقابل".

وحول ما يدار، بشأن ما يعتقده البعض بأن نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على نفسه سياسيا، رفض بايدن التعليق، لكنه قال إن "هناك ما يكفي من الأسباب لجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاعتقاد".

وفي سياق متصل، رجح بايدن بأن المحتجزين الأمريكيين في قطاع غزة، ما زالوا على قيد الحياة.