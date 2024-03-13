إسرائيل تقر بقصفها فلسطينيين بـ"الخطأ"

أقرًّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن مسيّرة تابعة له قصفت فلسطينيين اثنين في حي الزيتون بمدينة غزة، الأسبوع الماضي، اعتقادًا بأن أحدهما يحمل قذيفة "آر بي جي"، بينما اتضح أنه كان يدفع دراجة هوائية.

وفي الـ3 من شهر مارس/ آذار الجاري، نشر الجيش مقطع فيديو يوثق قيام مسيّرة عسكرية بقصف فلسطينيين اثنين على طريق في غزة، وقال في تعليق إن أحدهما كان يحمل قذيفة "آر بي جي".

ولكن بالتدقيق، يتضح أن هذا الشخص كان يدفع دراجة هوائية تُظهر بوضوح في الفيديو عجلتها الأمامية وكذلك مقودها.

وردًا على سؤال لوكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، قال مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "بالنسبة للفيديو المشار إليه في الاستفسار، فوفقًا للتقرير الأولي الذي تم تلقيه، جرى اتخاذ قرار الضربة على أساس أن الشخصين (المستهدفين) كانا ناشطين مسلحين، استنادًا إلى معلومات مختلفة تم جمعها قبل الغارة".