الاتحاد الأوروبي لـ"إرم نيوز": إسرائيل تضر بعلاقاتها معنا بسبب حربها على غزة

أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل، في حديث خاص مع "إرم نيوز"، أنّ هناك ضغطًا كبيرًا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وبين أن هناك اقتراحات من قبل بعض الدول لإعادة النظر فيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وذلك الاقتراح على طاولة المفاوضات في مجلس الاتحاد، بالإضافة طبعًا إلى اقتراحات أخرى مرتبطة بفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين.

وفيما يتعلق بالعقوبات أشار ميغيل إلى أنه وبالفعل تمّ فرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين، سواء كانوا أفرادًا أو الكيانات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.