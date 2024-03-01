"انفجارات مجهولة" تهز بانياس على الساحل السوري

هزت 3 انفجارات عنيفة مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري فجر اليوم، وسط حالة من الرعب بين المديين نتيجة أصوات الانفجارات التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت أمس شاحنة تابعة لميليشيا حزب الله في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية مما أدى لمقتل أحد أفرادها، حسب المرصد.