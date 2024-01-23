بريطانيا: سنواصل إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل حملتها لإضعاف القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي في اليمن.

وأوضح كاميرون في تصريحات تلفزيونية، أن سلسلة الهجمات التي شنَّتها الولايات المتحدة وبريطانيا "إبلاغ أنه بإمكاننا أن نواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات".

ووجهت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جديدة على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد، أمس الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفَّذتا جولة إضافية من الضربات ضد الحوثيين في اليمن بسبب “استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر”، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وهولندا والبحرين إلى أن الضربات استهدفت 8 أهداف في اليمن وأن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا الضربات بدعم من البحرين وكندا وأسترالبيا وهولندا.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.