انفجارات عنيفة في سماء إيلات بعد اعتراض هجوم بطائرات مسيّرة (فيديو)

أفادت مصادر إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن استهداف بطائرات مسيّرة.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر فيه جسم ناري يسقط في أحد المواقع فيما قال البعض إن طائرة مسيّرة استهدفت أحد المواقع العسكرية في المدينة.