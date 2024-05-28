انفجارات عنيفة في سماء إيلات بعد اعتراض هجوم بطائرات مسيّرة (فيديو)
أفادت مصادر إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن استهداف بطائرات مسيّرة.
وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر فيه جسم ناري يسقط في أحد المواقع فيما قال البعض إن طائرة مسيّرة استهدفت أحد المواقع العسكرية في المدينة.
وانتشرت مقاطع أخرى تظهر انطلاق المضادات الدفاعية الجوية الإسرائيلية لاعتراض أحد الأجسام الجوية في سماء المدينة.
وكانت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت في وقت سابق استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بواسطة 3 طائرات مسيّرة.
ودأبت الميليشيا (المؤلفة من عدة فصائل مسلحة) على إعلان استهداف مدينة إيلات بالطائرات المسيّرة وصواريخ كروز المطورة، انتصاراً لشعب غزة في حربه على إسرائيل، وفق بيانات الميليشيا.