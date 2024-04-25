بعد اتهام أعضائه بطلب الرشى.. "النواب الليبي" يقاضي مرشحا رئاسيا

قدم 39 عضوًا في مجلس النواب الليبي شكوى للنائب العام ضد المترشح للانتخابات الرئاسية إسماعيل الشتيوي بتهمة الإساءة لأعضاء في المجلس، بعد ادعائه أن النواب طالبوه بشراء أصواتهم مقابل حصوله على منصب رئيس الحكومة.

وحصلت "إرم نيوز" على نسخة من الخطاب الذي وجهه مجلس النواب الليبي إلى النائب العام وجاء فيه: "نحيل إلى سيادتكم المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب وعددهم 39 نائبًا والمتضمن تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو إسماعيل الشتيوي على ما بدر منه من تصريحات على الصفحة الرسمية لصحيفة المرصد الليبية على منصات التواصل الاجتماعي".