بعد اتهام أعضائه بطلب الرشى.. "النواب الليبي" يقاضي مرشحا رئاسيا
قدم 39 عضوًا في مجلس النواب الليبي شكوى للنائب العام ضد المترشح للانتخابات الرئاسية إسماعيل الشتيوي بتهمة الإساءة لأعضاء في المجلس، بعد ادعائه أن النواب طالبوه بشراء أصواتهم مقابل حصوله على منصب رئيس الحكومة.
وحصلت "إرم نيوز" على نسخة من الخطاب الذي وجهه مجلس النواب الليبي إلى النائب العام وجاء فيه: "نحيل إلى سيادتكم المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب وعددهم 39 نائبًا والمتضمن تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو إسماعيل الشتيوي على ما بدر منه من تصريحات على الصفحة الرسمية لصحيفة المرصد الليبية على منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف الخطاب: "حيث إن ما بدر من المشكو عليه من تصريحات تحمل الإساءة إلى مجلس النواب وأعضائه، وتشكل جرائم جنائية ضده، يعاقب عليها قانون العقوبات وكذلك القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن الجرائم الإلكترونية وذلك باتهامهم بعرض منصب رئيس الحكومة على المدعو مقابل تلقيهم رشاوى مالية وعينية".
وفي تصريحات "الشتيوي" التي أوصلته إلى النائب العام، قال فيها: "بعض أعضاء مجلس النواب تواصلوا معي وطلبوا مني رشاوى ووزارات إذا كنت أريد أن أكون رئيس حكومة".
أضاف فيها: "لا يشرّفني أن يزكيني مثل هؤلاء، واستغرب أن نواب بلادنا ما زالوا يفكرون بمبدأ الغنيمة، وعقلياتهم هذه لا تبني وطنًا، بل تزيد دماره ومآسيه".