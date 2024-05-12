تونس.. المعارضة تطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية

تظاهر مئات من النشطاء المحسوبين على المعارضة التونسية، اليوم الأحد، للمطالبة بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية والتنديد بما اعتبروه "تضييقًا على الحريات".

وتجمع المتظاهرون في الشارع الرئيس للعاصمة تونس، في مسيرة تحت شعار "العهدة وفات.. ويني الانتخابات" (انتهت العهدة، أين الانتخابات) في إشارة إلى المطالبة بضبط موعد محدد للانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري قبل نهاية العام الحالي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكّد في وقت سابق أنّ الانتخابات الرئاسية "ستجري في موعدها" الخريف المقبل على الأرجح، دون تحديد موعد دقيق.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وإنها ستُعلنه قريبًا، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى للرئيس، والتي تستمر خمس سنوات.

وطالب المتظاهرون أيضًا بالإفراج عن صحفيين وناشطين وشخصيات معارضة من السجون، وبأن تجري الانتخابات "في مناخ سياسي ملائم يتضمن وضع حد للقيود المفروضة على الحريات الصحفية والسياسية".