حفتر يهدد بتدخل الجيش الليبي لضمان توزيع عادل للثروات النفطية

هدد المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الإثنين، بتدخل القوات المسلحة في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن توزيع ثروات البلاد بشكل عادل، على حد قوله.

وكشف حفتر في كلمة له نقلتها قناة "ليبيا الحدث"، عن تلقي "مئات المراسلات والمذكرات من مناطق مختلفة من أبناء الشعب الليبي يطالبون بضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العالم بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد".

وشدد على ضرورة "تشكيل هذه اللجنة خلال المدة القليلة القادمة ومباشرة أعمالها المطلوبة، وإذا تعذر اانطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب كان فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط.. التي حرموا منها بفعل الانتقائية والعبث بالمقدرات".

وأكد حفتر أنه "سيتم منح مهلة لإنجاز هذه اللجنة لأعمالها أقصاها حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري من هذا العام، وفي هذا الصدد يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد".