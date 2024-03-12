تقرير استخباري أمريكي يؤكد بقاء حماس ويحذر من خطورة وضع نتنياهو

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تقريراً استخبارياً صادراً عن مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI أكد أن حركة حماس مستمرة وأن الحرب على غزة لن تنتهي في المستقبل القريب.

وسلطت الصحيفة الضوء على الجزء المتعلق برصد المخاطر المحدقة بإسرائيل في تقرير "تقييم المخاطر" السنوي الصادر عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وأفادت الصحيفة بأن التقرير وضع تقديرات بشأن مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو في ظل الحرب، التي رأى أنها ستسمر لسنوات طويلة، ولا تُرى نهايتها في المستقبل القريب.