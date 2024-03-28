ميلوني تزور بيروت لبحث خفض التصعيد في جنوب لبنان

وجدد ميقاتي، التزام بلاده بالتطبيق الكامل لجميع القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

كما شدد ميقاتي، على "وجوب أن تلتزم إسرائيل بتطبيق القرار رقم 1701 كاملا ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن ميلوني، التي تقوم بزيارة رسمية إلى لبنان للمرة الأولى، جددت التأكيد على التزام بلادها بدعم استقرار لبنان.

كما شددت ميلوني، على ضرورة تجنب خطر التصعيد على طول الحدود مع إسرائيل وستعرب على وجه الخصوص عن دعمها لأي مبادرة تهدف إلى التهدئة الفورية، وفقا للوكالة.