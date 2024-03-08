الجيش الأمريكي يسقط مزيدا من المساعدات جوا على غزة

قال مسؤول أمريكي، إن الجيش الأمريكي نفذ رابع عملية إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة اليوم الجمعة، وذلك وسط تفاقم كارثة إنسانية في القطاع الساحلي المكتظ.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة، والمدعوم من الولايات المتحدة، إلى نزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وأحدث نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء.