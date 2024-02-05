الأردن.. نقابة المحامين ترفع دعوى للجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
كشف نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود عن تقديم النقابة برفقة عدد من النقابات العربية، بلاغاً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل؛ لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو عبود في تصريح لـ"إرم نيوز"، "تقدم البلاغ في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا بحق قادة في الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية بدولة فلسطين؛ وذلك بهدف تحقيق الملاحقة القانونية استناداً لمجموعة من التوثيقات والأدلة التي تم جمعها وكذلك بالاستناد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا بحق إسرائيل".
ووفق أبو عبود، "يأتي على رأس قائمة الأسماء التي تضمنها البلاغ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس".
وبحسب البلاغ، الذي اطلعت عليه "إرم نيوز" فقد تم التقدم به يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، "بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
ويأتي هذا تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وتقدم بالبلاغ كل من نقابات المحامين في الأردن وفلسطين وموريتانيا والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين التونسية.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في 29 ديسمبر الماضي، بدعوة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية في غزة، وقضت المحكمة في 26 يناير الماضي لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة بحق إسرائيل تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا وعلى رأسها أن تتخذ إسرائيل كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية بامتناع إسرائيل عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة؛ الأمر الذي أشادت به جنوب أفريقيا ووصفته بـ "النصر الحاسم ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".