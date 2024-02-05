الأردن.. نقابة المحامين ترفع دعوى للجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل

كشف نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود عن تقديم النقابة برفقة عدد من النقابات العربية، بلاغاً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل؛ لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو عبود في تصريح لـ"إرم نيوز"، "تقدم البلاغ في مقر محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا بحق قادة في الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية بدولة فلسطين؛ وذلك بهدف تحقيق الملاحقة القانونية استناداً لمجموعة من التوثيقات والأدلة التي تم جمعها وكذلك بالاستناد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من جنوب أفريقيا بحق إسرائيل".

ووفق أبو عبود، "يأتي على رأس قائمة الأسماء التي تضمنها البلاغ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس".

وبحسب البلاغ، الذي اطلعت عليه "إرم نيوز" فقد تم التقدم به يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، "بحق قادة وأفراد الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".