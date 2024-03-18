غارات جوية تستهدف محيط معبر نصيب جنوبي سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن قصفًا جويًا يرجح أنه أردني استهدف محيط معبر نصيب الذي يقابله معبر جابر على الجانب الأردني.

و قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا عنيفا هز ليل الأحد/ الإثنين، ريف درعا الشرقي، قرب الحدود بين سوريا والأردن.

وأضاف المرصد أن الانفجار تزامن مع تحليق طائرات حربية على الحدود السورية الأردنية.