غارات جوية تستهدف محيط معبر نصيب جنوبي سوريا
ذكرت وسائل إعلام سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن قصفًا جويًا يرجح أنه أردني استهدف محيط معبر نصيب الذي يقابله معبر جابر على الجانب الأردني.
و قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا عنيفا هز ليل الأحد/ الإثنين، ريف درعا الشرقي، قرب الحدود بين سوريا والأردن.
وأضاف المرصد أن الانفجار تزامن مع تحليق طائرات حربية على الحدود السورية الأردنية.
وشنت طائرات أردنية مرات عدّة غارات داخل الأراضي السورية، قرب الحدود بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، لكن لم تعلن المملكة عن أي منها، باستثناء ما تناقلته تقارير إعلامية.
وتستهدف هذه الغارات بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمّان مراراً عزمها التصدي لها والتعاون مع دمشق لمواجهتها.