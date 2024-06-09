الحكومة الإسرائيلية تقرر تمديد إغلاق قناة الجزيرة 45 يومًا

وقع وزير الاتصالات شلومو كاراي، اليوم الأحد، على تمديد إغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يومًا إضافية، بعد إجماع الحكومة الإسرائيلية على القرار، بحسب "يسرائيل هيوم".

وقال: "أنا مقتنع بأن أوامر الإغلاق سيتم تمديدها في المستقبل أيضًا".

واعتمدت الحكومة القرار بالإجماع، بعد تعديل رأي القوات الأمنية. وبحسبهم، فإن ما تبثه القناة ما زال يشكل ضررا على أمن الدولة.

وكتب قراعي على شبكة "إكس": "لن نسمح لقناة الجزيرة الإرهابية بالبث في إسرائيل وتعريض مقاتلينا للخطر"، وأنا على قناعة بأن أوامر الإغلاق سيتم تمديدها في المستقبل أيضا، إلى جانب التمديد المؤقت، الأمر الذي ينص عليه القانون يخول لوزير الاتصالات اتخاذ إجراءات ضد الإذاعات الأجنبية التي تضر بأمن الدولة"، بحسب تعبيره.