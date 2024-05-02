الحراك الطلابي المؤيد للفلسطينيين يصل الجامعات البريطانية

بدأ طلاب جامعات بريطانية بالمشاركة في الحراك المؤيد لفلسطين في بلدان مختلفة، والذي انطلق من جامعة "كولومبيا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانضم إلى الحراك الطلابي في الولايات المتحدة، طلاب الجامعات البريطانية "نيوكاسل"، و"بريستول"، و"وارويك"، و"ليدز"، و"شيفيلد"، و"شيفيلد هالام"، وفق وكالة أناضول.

وعبّر طلاب الجامعات البريطانية برفقة بعض الموظفين عن دعمهم لنظرائهم في البلدان الأخرى، عبر التجمع في مناطق مفتوحة ونصب الخيم داخل جامعاتهم.

ودعا الطلاب والموظفون المشاركون في الاحتجاجات الداعمة لفلسطين إدارات جامعاتهم إلى إنهاء التعاون مع الشركات التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة.

وأعلنت مجموعة تسمى "نيوكاسل للفصل العنصري خارج الحرم الجامعي"، أنها ستقيم خيمًا داخل الجامعة وتنظم تجمعات يومية الساعة السابعة مساء.

كما خيَّم الطلاب في جامعة بريستول للاحتجاج على جامعتهم، التي اتهموها بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وأقامت مجموعة "تحالف حرم شيفيلد من أجل فلسطين"، المكونة من موظفين وطلاب وخريجين في جامعة شيفيلد وجامعة شيفيلد هالام، خيمة تضامنًا مع فلسطين.