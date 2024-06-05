إسرائيل تحدد موعد إعلان نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر
قالت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، إنّ الجيش الإسرائيلي سيبدأ في نشر نتائج التحقيق المتعلقة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والظروف التي أدت إلى وقوع هذا الهجوم.
وذكرت القناة العبرية "13"، إنّ "النتائج التي سيتم تقديمها أولا إلى رئيس هيئة الأركان في يوليو/ تموز المقبل، ستتناول تسلسل الأحداث بدءًا من عام 2018، والتقارير الاستخبارية المتعلقة بحماس والتعامل مع التهديد القادم من قطاع غزة".
ويشمل التقرير نتائج المعارك التي دارت في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ويعتمد على شهادات من مقاتلين وأهالي المنطقة وذوي المحتجزين.
وأوضحت القناة نقلًا عن مصادر أن التحقيق يهدف إلى "التعلم من التجارب" لصالح استمرار الحرب في غزة، وإعادة المستوطنين إلى منازلهم.
ولفتت إلى أن نتائج التحقيق الإجمالية سيتم الكشف عنها في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع تقريبًا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في الهجوم عبر لجنة تضم ضباطا فيه.
وسبب الهجوم غير المسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، صدمة كبيرة وتبادلا للاتهامات بين المسؤولين الحكوميين والأمنيين بالمسؤولية عن الإخفاق.