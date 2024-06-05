إسرائيل تحدد موعد إعلان نتائج التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

قالت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، إنّ الجيش الإسرائيلي سيبدأ في نشر نتائج التحقيق المتعلقة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والظروف التي أدت إلى وقوع هذا الهجوم.

وذكرت القناة العبرية "13"، إنّ "النتائج التي سيتم تقديمها أولا إلى رئيس هيئة الأركان في يوليو/ تموز المقبل، ستتناول تسلسل الأحداث بدءًا من عام 2018، والتقارير الاستخبارية المتعلقة بحماس والتعامل مع التهديد القادم من قطاع غزة".

ويشمل التقرير نتائج المعارك التي دارت في المستوطنات المحيطة في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ويعتمد على شهادات من مقاتلين وأهالي المنطقة وذوي المحتجزين.