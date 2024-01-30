حماس تكشف تفاصيل المقترح الفرنسي لوقف النار في غزة

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤول كبير" في حركة حماس أن المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في غزة يشمل ثلاث مراحل، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وحسب المسؤول، فإن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، بينما تشمل المرحلة الثانية من المقترح إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، أما المرحلة الثالثة فيتم خلالها تبادل الجثث.

وأوضح المسؤول أن جميع العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث.

وأشار إلى أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد، وأن المسألة متروكة لعملية التفاوض.