بدعم إماراتي.. إنجاز أول مشروع سكني لمتضرري الزلزال في اللاذقية السورية

انتهت محافظة اللاذقية السورية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من تجهيز أول موقع من المواقع السبعة التي تم تخصيصها للسكن المؤقت للعائلات المتضررة من الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا، في 6 شباط/ فبراير الماضي.

ويضم الموقع الذي افتتحه اليوم محافظ اللاذقية عامر هلال والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود عبد الله الجنيبي 47 وحدة سكنية مجهزة بالمستلزمات المناسبة لإقامة العائلات المتضررة من الزلزال، وفقًا لما ذكرت وكالة "سانا" الحكومية السورية.

وأكد القائم بأعمال السفارة الإماراتية عبد الحكيم النعيمي استمرار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها للشعب السوري في مرحلة التعافي ما بعد الزلزال.

بدوره أوضح محافظ اللاذقية عامر هلال، أنه بفضل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم الانتهاء من تجهيز موقع "النقعة" في مدينة جبلة.

والموقع الذي جرى افتتاحه هو واحد من أصل 7 مواقع يتم فيها تنفيذ 1000 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء منها تباعًا وخلال مدة تقريبية تصل إلى 4 أشهر.

كما تم افتتاح قاعتين جديدتين في كلية طب الأسنان بجامعة "تشرين" الحكومية في اللاذقية، تحتويان 60 كرسيًّا طبيًّا، و6 أجهزة أشعة متنقلة، وقاعتين في كلية الهندسة المدنية تحويان 201 جهاز حاسب، تم تجهيزهما من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضح محمد خميس الكعبي، رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة "فرسان التعليم" هي إحدى المبادرات التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، لدعم العديد من القطاعات المجتمعية كالصحة والتعليم وغيرها.

وقال: اليوم تم تجهيز عيادتين متكاملتين بأحدث الكراسي وأجهزة الأشعة، ومثل هذه العيادات هي من شقين، شق أكاديمي لتأهيل الطلبة وطلبة الدراسات العليا والدكتوراه إلى سوق العمل، وكذلك الشق المجتمعي لعلاج المرضى من الأسر المتعففة بهذه العيادات، حيث يستفيد منها نحو 25 ألف مريض سنويًّا.

وحسب الكعبي، تشمل المبادرة أيضًا تأهيل 9 قاعات، هي قاعة الشيخ زايد للقراءة التي تحتوي على مئة حاسب، وكذلك قاعات الهندسة الميكانيكية والكهربائية في الكلية التي تضم أيضًا مئة حاسب آلي متطور يخدم طلبة كليات الهندسة، وثلاث قاعات في معهد اللغات.

وقال إن هذه القاعات تعتبر من أفضل القاعات الموجودة على مستوى الجامعات في سوريا، إضافة إلى افتتاح عيادات متكاملة في كلية طب الأسنان.