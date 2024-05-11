بعد وقف شحنة الذخائر الأمريكية.. ما بدائل إسرائيل لاستكمال عملية رفح؟

يثير القرار الأمريكي بتعليق إرسال بعض الأسلحة لإسرائيل تساؤلات بشأن البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها تل أبيب لاستكمال العملية العسكرية في رفح.

واتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرارا بتعليق شحنة ذخائر لإسرائيل؛ بسبب خططها المتعلقة بشن هجوم في رفح، وأكد وزير دفاعه لويد أوستن أن "بلاده كانت وما زالت تعارض ذلك الهجوم من دون ضمانات على حماية المدنيين"، وفق تعبيره.

وقال أوستن: "بعد تقييمنا للوضع، علقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار".

لكن الجيش الإسرائيلي قلّل من أهمية القرار الأمريكي، معتبراً أن "البلدين الحليفين يحلان أي خلافات خلف الأبواب المغلقة، وأن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل إلى مستوى غير مسبوق"، وفق "رويترز".

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي إلى تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح، التي تعتبر ملجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين اضطروا للهرب إليها بتعليمات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطقهم السكنية.

ورغم القرار الأمريكي، فقد أكد البيت الأبيض أن "إسرائيل لا تزال تحصل على ما تحتاجه من الأسلحة من الولايات المتحدة"، بالتزامن مع الحديث عن شحنة بمليارات الدولارات يجري الاستعداد لإرسالها إلى تل أبيب.

خيارات محدودة

يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين أن "إسرائيل ورغم تقليلها من خطورة القرار الأمريكي، تدرك جيداً أن القرار سيؤثر على سير عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتحديداً في مدينة رفح".

وقال جبارين، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إسرائيل تدرك أهمية الدعم الأمريكي لها على المستويين الأمني والعسكري"، لافتاً إلى أن القرار قد يكون مقدمة لقرارات أمريكية مماثلة بالجانبين الاستراتيجيين بالنسبة لتل أبيب.

وأوضح أن "إسرائيل تمتلك خيارات محدودة لتعويض أي نقص قد يطرأ نتيجة القرار الأمريكي، أبرزها إبرام صفقات أسلحة مع عدد من الدول الأوروبية التي تتعرض أصلا لضغوط من أجل وقف تصدير الأسلحة للجيش الإسرائيلي".