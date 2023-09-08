محمد بن زايد يصل الهند للمشاركة في قمة مجموعة الـ 20

وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الجمعة، رفقة وفد حكومي، إلى الهند، حيث سيشارك في القمة الــ 18 لقادة دول مجموعة العشرين، التي تنعقد في مدينة نيودلهي.

وقالت وكالة أنباء الإمارت الرسمية "وام"، إن الإمارات العربية المتحدة ستشارك في القمة التي تعقد تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد"، باعتبارها ضيف شرف.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن وفد دولة الإمارات "سيشارك خلال الزيارة - على هامش فعاليات القمة - في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين".