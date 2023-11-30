لماذا تسعى حماس جاهدة للعثور على الرهائن؟

تسعى حماس جاهدة للعثور على المزيد من الرهائن لتمديد هدنتها مع إسرائيل وسط تزايد المخاوف من أن لا تكون الحركة على علم بمكان وجود العشرات من الأسرى.

وبعدما أفرجت حماس الثلاثاء عن مجموعة من الإسرائيليين بموجب الهدنة المؤقتة التي جرى تمديدها، قال مصدر مقرّب من مفاوضات الهدنة لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن الجيش الاسرائيلي يعتقد أنّ بوسع حماس الوصول إلى 80 رهينة أخرى، في حين أن لدى منظمة الجهاد الإسلامي ما بين 30 إلى 40 رهينة.

ووفقا للمصدر الدبلوماسي، فإن هذه الأرقام تعني أن حوالي 100 رهينة مدنية وعسكرية من بين عدد إجمالي يقدّر بنحو 240 شخصا تم اختطافهم في السابع من أكتوبر،"مجهولي المصير" حاليا.

وأضافت "الاندبندنت" أن مسؤولين قطريين يقولون إنّ نجاح تمديد الهدنة ليومين إضافيين سيكون مهمّا في تحديد مكان الرهائن الإسرائيليين المفقودين.

وفي هذا الصدد يقول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري في تصريح خص به الصحيفة إن "بعض الرهائن المفقودين ليسوا بحوزة حتى الفصائل المسلحة الأخرى، بل إنهم مع أشخاص عاديين".