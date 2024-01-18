غالانت: لن نتمكن من العيش في إسرائيل دون تفكيك حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن المواطنين لن يتمكنوا من العيش في إسرائيل دون تفكيك حركة "حماس" بشكل كامل، وقال إن الجيش سيواصل القتال حتى النصر في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غالانت خلال تفقده جنود وحدة "شايطيت 13" (كوماندوز تابعة للبحرية) في قاعدتها بمدينة عتليت (شمال)، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف: "سنواصل القتال حتى النصر، حتى نهزم منظمة حماس، وندمّر كل قدراتها العسكرية المهمة، ونزيلها عن السلطة في غزة".

وتابع: "فيما يتعلق بالمختطفين أيضًا، ليس لدينا الحق بوقف القتال، طالما أن هناك مختطفين في غزة فإن الطريقة والشيء الوحيد الذي يجلبهم هو الضغط العسكري".

وتقدّر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وأشار غالانت إلى أن "ما يجري في المنطقة الشمالية من غزة هو تفكيك قدرات وأطر كتائب حماس، والنتيجة أن لواء من الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يناور بريًا من مكان إلى آخر، في بيت لاهيا، وبيت حانون وجباليا (شمال)".