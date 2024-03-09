بعد سنوات من الغياب.. ماذا وراء "العودة المفاجئة" لنشاط إعلام القذافي؟

عادت الروح مرة أخرى إلى قنوات ليبية تُروّج لنظام القذافي، وبدأت تتأهب للعودة إلى المشهد الإعلامي بالتزامن مع شهر رمضان، فيما تُثار التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء الخطوة التي يربطها متابعون بالترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات.

وكانت قنوات موالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي قد استأنفت البث بعد سنوات من الغياب عن المشاهد الليبي، إلا أن العودة لم تكن الأولى من نوعها لقناة "الجماهيرية العظمى"، التي اكتشف المشاهدون على القمر الصناعي "نايل سات"، منذ سنوات، شروعها في تقديم برامج تلفزيونية وأفلام عربية من دون نشر فكر النظام السابق، كما كانت تفعل ما قبل ثورة فبراير2011.

وقبلها حاولت في عام 2012 قناة "الجماهيرية"، التي كانت تابعة لنظام العقيد الليبي، العودة عن طريق بث أغانٍ تمجّد القذافي بعد مقتله، ليتمّ غلقها إثر تهديدات من أنصار الثورة المناوئين لخطابه بالإقدام على إغلاق الحدود مع مصر في حالة عدم التراجع عن القرار.