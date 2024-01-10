عباس لبلينكن: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

ذكر بيان رسمي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من آمال إقامة دولة فلسطينية، "ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو اقتطاع أي جزء منه".

ونقل البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، عن عباس رفضه الكامل "لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

ودعا عباس إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، تأييد واشنطن "تدابير ملموسة" لإقامة دولة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "والعيش في سلام وأمن"، وذلك خلال لقائهما في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتأتي زيارة بلينكن ضمن جولة جديدة هي الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتمحورت الجولة حول تفادي اتساع الحرب الى جبهات أخرى، والبحث في "اليوم التالي" لما بعد انتهائها، والدعوة الى حماية المدنيين وزيادة المساعدات للقطاع الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة.